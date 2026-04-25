Трамп решил не отправлять Уиткоффа и Кушнера на переговоры с Ираном

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что решил не давать разрешение своим переговорщикам Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру на поездку в Пакистан для переговоров с Ираном.

"Они больше не будут совершать 18-часовые перелеты лишь для того, чтобы посидеть там и проводить бесполезные обсуждения", - приводит его слова Fox News.

"У нас в руках - все карты. Иранцы могут связаться с нами в любое время, когда захотят", - добавил американский президент, говоря о дальнейшем переговорном процессе.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Уиткофф и Кушнер вылетели в Исламабад. Предполагалась встреча Уиткоффа и Кушнера с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, передавали СМИ.

Сам Аракчи ранее в субботу завершил переговоры в Пакистане и уже покинул эту страну. Ожидается, что следующий пункт его международного турне - Оман. Затем, как сообщалось, иранский министр планирует посетить Россию.