Премьер Пакистана обсудил с президентом Ирана региональные проблемы

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Премьер Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что провел в субботу телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в ходе которого они обсудили ситуацию в регионе.

"Сегодня вечером у меня состоялся теплый и конструктивный разговором с моим братом, президентом Масудом Пезешкианом, о развивающейся региональной ситуации", - написал Шариф в соцсети X.

Премьер Пакистана подтвердил приверженность Исламабада роли посредника на переговорах Ирана и США, а также сообщил, что высоко оценивает взаимодействие с иранской стороной.

Шариф напомнил, что ранее в субботу принял участие в переговорах на высоком уровне в Исламабаде и отдельно отметил общение с главой иранской делегации министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.