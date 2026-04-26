Султан Омана и глава МИД Ирана обсудили тему урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид и глава МИД Ирана Аббас Аракчи в воскресенье провели переговоры в Маскате, сообщает Al Jazeera.

Темой встречи стали посреднические усилия, направленные на прекращение конфликта США и Израиля с Ираном. Также стороны говорили о развитии региональной ситуации.

Аракчи после визита в Оман вернется в Пакистан, затем отправится в Россию

Телеканал напоминает, что Оман действует в роли посредника по решению нынешнего конфликта. В то же время объекты на территории султаната также не раз подвергались атакам.

Ранее агентство IRNA передало, что Аракчи после переговоров в Омане планирует вернуться в Пакистан, а уже оттуда отправится в Россию. Изначально предполагалось, что Аракчи из Омана направится сразу в РФ.

Ожидалось, что в Пакистане у Аракчи могут пройти консультации с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Однако президент США Дональд Трамп заявил, что отменил их поездку в Пакистан. По его мнению, дальнейшие контакты с Ираном вполне можно вести по телефону.

Хроника 28 февраля – 26 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Оман Иран Хейсам бен Тарик Аль Саид Аббас Аракчи
Стрелявший на вечере с участием Трампа хотел напасть на чиновников администрации

