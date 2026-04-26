С начала блокады ВМС США перехватили 37 связанных с Ираном судов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Корабли ВМС США с начала блокады перехватили уже 37 связанных с Ираном торговых судов, сообщило в воскресенье Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Американские силы продолжают обеспечивать соблюдение санкций США и в полной мере осуществлять блокаду судов, входящих в иранские порты или выходящих из них. С начала блокады было перенаправлено 37 судов", - говорится в сообщении.

В частности, накануне в Аравийском море вертолет ВМС США, поднявшийся с ракетного эсминца USS Pinckney, перехватил торговое судно Sevan, находящееся под американскими санкциями. В настоящее время оно выполняет указание американских военных вернуться в Иран, отметили в CENTCOM.

Кроме того, на текущей неделе два подсанкционных нефтяных танкера иранского "теневого флота" - Majestic X и Tifani были захвачены в Индийском океане силами Индо-Тихоокеанского командования США (INDOPACOM).

"Мы будем продолжать глобальные усилия по обеспечению соблюдения морского законодательства для пресечения незаконных сетей и перехвата судов, находящихся под санкциями и оказывающих материальную поддержку Ирану, - везде, где они действуют", - подчеркнули в командовании.