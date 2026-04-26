Трамп не пострадал во время инцидента со стрельбой в Вашингтоне

Заместитель главы администрации Белого дома Дэн Скавино перепрыгивает через стул после инцидента Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не пострадал в ходе инцидента со стрельбой, произошедшего во время торжественного ужина в Вашингтоне, сообщил телеканал CNN.

По его данным, на мероприятии, организованном в честь аккредитованных при Белом доме журналистов неизвестный открыл стрельбу.

Сотрудники Секретной службы США эвакуировали Трампа и членов его администрации из помещения.

По данным американских СМИ, сотрудникам сил безопасности удалось задержать стрелявшего.

При этом не исключается, что мероприятия на торжественном вечере позже возобновятся, и Трамп, как и планировалось изначально, выступит с речью.