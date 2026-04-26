Трамп поблагодарил Секретную службу за работу в ходе инцидента со стрельбой

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп поблагодарил сотрудников Секретной службы США и других служб безопасности за эффективную работу в ходе инцидента со стрельбой в Вашингтоне.

"Вечер получился запоминающимся в Вашингтоне. Секретная служба и другие службы безопасности отлично сработали. Они действовали быстро и смело", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

В другой публикации Трамп сообщил, что службы безопасности настояли на том, чтобы он покинул гостиницу, в которой произошел инцидент. По словам президента США, он скоро проведет пресс-конференцию в Белом доме, чтобы обсудить случившееся.

Также Трамп подтвердил, что открывший стрельбу человек задержан.

Ранее сообщалось, что человек открыл стрельбу в гостинице, в которой проходил торжественный ужин в честь журналистов, аккредитованных при Белом доме. На мероприятии присутствовали Трамп, его супруга, многочисленные члены администрации США. Никто из них не пострадал.

Дональд Трамп США Вашингтон
