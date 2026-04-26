Аракчи после визита в Оман вернется в Пакистан, затем отправится в Россию

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи после переговоров в Омане планирует вернуться в Пакистан, а уже оттуда отправится в Россию, сообщает иранское государственное агентство ИРНА.

По его информации, Аракчи за воскресенье завершит встречи в Омане и вылетит в Исламабад.

Иранские СМИ ранее не сообщали об этом повторном визите. Предполагалось, что Аракчи из Омана направится сразу в РФ.

Глава МИД Ирана в пятницу начал международное турне: сначала он посетил Пакистан, а в субботу вечером отправился в Оман. Ожидалось, что в Пакистане у Аракчи могут пройти консультации с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Однако президент США Дональд Трамп заявил, что отменил их поездку в Пакистан. По его мнению, дальнейшие контакты с Ираном вполне можно вести по телефону.

