Глава МИД Турции провел переговоры с США на тему конфликта на Ближнем Востоке

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Глава турецкого МИД Хакан Фидан и представители США обсудили по телефону ближневосточный кризис, сообщает в воскресенье Anadolu со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве Турции.

"Дипломатические источники в воскресенье заявили, что у Фидана состоялся телефонный разговор с американскими переговорщиками, говорили об усилиях по завершению войны США с Ираном", - информирует агентство.

Собеседники Anadolu отметили, что Фидан обменялся с представителями США мнениями о ситуации с переговорами Вашингтона и Тегерана.

Ранее также стало известно, что султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид и глава МИД Ирана Аббас Аракчи в воскресенье провели переговоры в Маскате.

По данным телеканала Al Jazeera, в ходе разговора султан высказал идеи о том, как добиться устойчивого политического решения кризисов в регионе и сократить их последствия для населения, а также заявил о важности отдавать предпочтение диалогу и дипломатии. В свой черед Аракчи выразил признательность султану за его усилия в поддержании диалога, в сохранении безопасности и стабильности региона.

Ранее агентство IRNA передало, что Аракчи после переговоров в Омане планирует вернуться в Пакистан, а уже оттуда отправится в Россию. Изначально предполагалось, что Аракчи из Омана направится сразу в РФ.

Ожидалось, что в Пакистане у Аракчи могут пройти консультации с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Однако президент США Дональд Трамп заявил, что отменил их поездку в Пакистан. По его мнению, дальнейшие контакты с Ираном вполне можно вести по телефону.

Хроника 28 февраля – 26 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
