Володин в Пхеньяне осмотрел Музей Победы

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в КНДР осмотрел Музей Победы в Отечественной освободительной войне.

Музей находится на берегу реки Потхонган. По личной инициативе Председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына музей был реконструирован в июле 2013 года по случаю 60-летия победы.

Здесь обобщена история борьбы корейского народа на разных этапах истории страны - периодов антияпонской революционной борьбы и Отечественной освободительной войны.

В музее представлены более 300 предметов историко-революционной славы, свыше 120 тыс. военных реликвий и материалов.

Во дворе музея находится открытый павильон, где выставлены орудия применявшиеся в Отечественной освободительной войне, трофейные вооружения и снаряжения, захваченные у противника. У причала музея пришвартован американский шпионский корабль "Пуэбло", который в 1968 году был задержан во время разведывательной операции в территориальных водах Северной Кореи моряками Корейской народной армии.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин 25 апреля прибыл с рабочим визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику.

По поручению президента России Владимира Путина 26 апреля Володин примет участие в торжественной церемонии открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции, посвященного мужеству корейских солдат, принимавших участие в освобождении захваченных ВСУ районов Курской области.

