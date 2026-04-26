Министр обороны РФ прибыл в КНДР

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов в воскресенье прибыл с рабочим визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику, где проведет переговоры с высшим руководством КНДР и командованием вооруженных сил страны, сообщает Минобороны России.

"В рамках визита глава российского военного ведомства в Пхеньяне проведет встречи с высшим руководством КНДР и командованием вооруженных сил страны, примет участие в торжественных и памятных мероприятиях", - говорится в сообщении министерства.

В аэропорту Пхеньяна министра обороны России встретил глава военного ведомства КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.

