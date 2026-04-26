Володин передал Ким Чен Ыну приветствие от Путина

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В Пхеньяне состоялась встреча председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына.

"Передаю слова приветствия и наилучшие пожелания от нашего президента Владимира Владимировича Путина и также поздравления в связи с переизбранием на должность председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики", - сказал Володин на встрече.

Он отметил, что "для нас большая честь находиться в эти дни в Пхеньяне, участвовать в открытии Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции". Российский народ никогда не забудет подвиг корейских солдат, добавил Володин.

"Слова благодарности Вам, уважаемый товарищ Ким Чен Ын, корейскому народу за братскую поддержку в освобождении курской земли, когда корейские солдаты плечом к плечу сражались с нашими солдатами и офицерами, освобождая российскую землю от украинских нацистов. Мы вместе чтим память о тех героях, которые погибли, отдавая свою жизнь за свободу нашей Родины. Это действительно шаг друга", - сказал председатель Госдумы.

По его словам, отношения, которые сложились между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, "стали залогом построения будущего, особенно это проявилось в самое непростое время".