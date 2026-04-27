На США, Россию и Китай в 2025 году пришлось более половины военных расходов в мире

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Более половины мировых расходов на военные нужды в 2025 году пришлось на США, Китай и Россию, следует из опубликованного в понедельник доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

"США, Китай и Россия потратили в общей сложности $1 трлн 480 млрд, или 51% от общемирового объема", - отмечается в докладе. В целом мировые военные расходы достигли $2 трлн 887 млрд в 2025 году, что на 2,9% больше, чем в 2024 году.

Основным фактором глобального увеличения военных расходов в 2025 году стал рост в Европе на 14% до $864 млрд. По данным SIPRI, "военные расходы России выросли на 5,9% в 2025 году до $190 млрд, что составляет 7,5% ВВП".

Военные расходы США в 2025 году составили $954 млрд, что на 7,5% меньше, чем в 2024 году. По мнению экспертов SIPRI, снижение в основном связано с тем, что в течение года не было одобрено новой финансовой военной помощи Украине.

Однако США увеличили инвестиции как в ядерный, так и в обычный военный потенциал для поддержания доминирования в Западном полушарии и сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, что является ключевыми целями новой Стратегии национальной безопасности, указывается в докладе.

"Снижение военных расходов США будет кратковременным. Они могут вырасти до $1,5 трлн в 2027 году, если будет принят последний бюджетный проект президента Дональда Трампа", - сказал Нань Тянь, директор программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений.