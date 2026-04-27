Что случилось этой ночью: понедельник, 27 апреля

Аракчи прилетел в Петербург, WP сообщила о сниженном уровне безопасности на приеме с Трампом, землетрясение на Хоккайдо

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Санкт-Петербург в преддверии переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

- Иран предложил США открыть Ормузский пролив и положить конец конфликту, отложив ядерные переговоры на более поздний этап, сообщил Axios со ссылкой на источники.

- Администрация США не обеспечила максимальный уровень безопасности на приеме в отеле Washington Hilton, где 25 апреля произошла стрельба, сообщила The Washington Post.

- Корабли и вертолеты ВМС США с начала морской блокады перехватили 38 связанных с Ираном торговых судов, информировало Центральное командование ВС США.

- Землетрясение возле японского Хоккайдо в понедельник утром ощутили на Южных Курилах, сообщили "Интерфаксу" в сахалинском филиале ЕГС РАН.

- Мировые расходы на военные нужды в 2025 г. достигли $2 трлн 887 млрд. Более половины из них пришлось на США, Китай и РФ, подсчитали в Стокгольмском институте исследований проблем мира.

- Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 2:0 взяли верх над грозненским "Ахматом" в домашнем матче 27-го тура Российской премьер-лиги.

