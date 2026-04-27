Китай заблокировал сделку Meta по покупке ИИ-стартапа Manus за $2 млрд

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Власти Китая заблокировали сделку американской Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) по покупке китайского ИИ-стартапа Manus.

Meta объявила о приобретении Manus за $2 млрд в декабре прошлого года. Власти КНР инициировали проверку этой сделки, посчитав, что она может нарушать правила экспортного контроля технологий и требования в области национальной безопасности.

В понедельник Государственный комитет по развитию и реформам (NDRC) КНР выпустил заявление, в котором говорится, что он распорядился отменить сделку.

Manus является разработчиком одноименного ИИ-агента, рассчитанного на широкий круг задач - от программирования до анализа рынков и данных.

На прошлой неделе Bloomberg сообщал, что власти Китая планируют ограничить возможность привлечения американского капитала технологическими компаниями страны, в том числе наиболее заметными ИИ-стартапами, без одобрения правительства. Такие ограничения, по данным источников агентства, стали как раз следствием сделки Meta с Manus.

Лоукостеры просят у властей США $2,5 млрд в связи с ростом цен на топливо

WP сообщила о сниженном уровне безопасности на приеме с Трампом в Вашингтоне

Аракчи отправился с визитом в Москву

