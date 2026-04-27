Meta запитает дата-центры энергией из космоса

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Американская Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) подписала с Overview Energy первое в своем роде соглашение о резервировании генерирующих мощностей на основе солнечной энергии из космоса, говорится в пресс-релизе стартапа.

Спутники Overview будут аккумулировать солнечную энергию и отправлять ее в виде близкого к инфракрасному излучения на земные солнечные электростанции, где она будет преобразовываться в электричество в любое время суток. Такое излучение невидимо, не так интенсивно по сравнению с солнечным светом и безопасно для людей, животных и воздушных судов.

В рамках соглашения Meta получит ранний доступ к мощностям в объеме до 1 ГВт. Система обеспечит "модульную масштабируемость" для ее ИИ-инфраструктуры, пишет Overview.

Первоначальная орбитальная демонстрация системы запланирована на 2028 год, ввод в промышленную эксплуатацию - на 2030 год.

Финансовые условия сделки не раскрываются.