Поиск

Meta запитает дата-центры энергией из космоса

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Американская Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) подписала с Overview Energy первое в своем роде соглашение о резервировании генерирующих мощностей на основе солнечной энергии из космоса, говорится в пресс-релизе стартапа.

Спутники Overview будут аккумулировать солнечную энергию и отправлять ее в виде близкого к инфракрасному излучения на земные солнечные электростанции, где она будет преобразовываться в электричество в любое время суток. Такое излучение невидимо, не так интенсивно по сравнению с солнечным светом и безопасно для людей, животных и воздушных судов.

В рамках соглашения Meta получит ранний доступ к мощностям в объеме до 1 ГВт. Система обеспечит "модульную масштабируемость" для ее ИИ-инфраструктуры, пишет Overview.

Первоначальная орбитальная демонстрация системы запланирована на 2028 год, ввод в промышленную эксплуатацию - на 2030 год.

Финансовые условия сделки не раскрываются.

Meta Overview Energy
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лоукостеры просят у властей США $2,5 млрд в связи с ростом цен на топливо

 Лоукостеры просят у властей США $2,5 млрд в связи с ростом цен на топливо

Brent подорожала до $107,4 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 апреля

Иран предложил США открыть Ормузский пролив перед обсуждением ядерной программы

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Хоккайдо в Японии

ВМС США перехватили 38 связанных с Ираном судов c начала блокады

Трамп не знает, был ли он целью стрелка

WP сообщила о сниженном уровне безопасности на приеме с Трампом в Вашингтоне

 WP сообщила о сниженном уровне безопасности на приеме с Трампом в Вашингтоне

Аракчи отправился с визитом в Москву

 Аракчи отправился с визитом в Москву

Что произошло за день: воскресенье, 26 апреля
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1930 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9146 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов