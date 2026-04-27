Израиль начал наносить удары по инфраструктуре "Хезболлы" в долине Бекаа в Ливане

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале серии авиаударов по инфраструктуре движения "Хезболла" в долине Бекаа в Ливане и на юге ливанской территории.

"ЦАХАЛ начала наносить удары по объектам инфраструктуры "Хезболлы" в долине Бекаа и в других районах южного Ливана", - говорится в заявлении ЦАХАЛ в телеграм-канале.

Газета The Times of Israel в свой черед отмечает, что Израиль не наносил ударов по этой долине около трех недель.

Издание поясняет, что удары израильских военных последовали за неоднократными атаками "Хезболлы" на ЦАХАЛ и территорию Израиля во время действия режима прекращения огня.

Ливан и Израиль 17 апреля согласовали десятидневное перемирие. При этом армия Ливана не принимала участие в конфликте с Израилем: боевые действия ввело движение "Хезболла". Оно не является участником договоренностей о перемирии.

Теперь израильские военные и "Хезболла" возобновили удары по позициям друг друга.