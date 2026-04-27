Президент Ливана готов на переговоры с Израилем при условии прекращения огня

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент Ливана Жозеф Аун высказался за переговоры с Израилем, если будет достигнуто прекращение огня, сообщил ливанский телеканал MTV.

"Прекращение огня является необходимым первым шагом для любых последующих переговоров с Израилем", - сказал он.

По словам Ауна, то, что он делает, "не предательство".

"Предательство совершают те, кто втягивает свою страну в войну ради чужих интересов, - подчеркнул он. - Те, кто втянули нас в войну, теперь призывают нас к ответу за то, что мы решили идти на переговоры под предлогом отсутствия национального консенсуса. Но когда вы шли на войну, у вас был национальный консенсус?"

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что встреча лидеров Израиля и Ливана могла бы состояться в ближайшие пару недель в Белом доме, пока действует режим прекращения огня.

"Думаю, что президент Ливана и премьер-министр Израиля (Биньямин Нетаньяху -ИФ) в ближайшие пару недель приедут сюда", - сказал он.

Он напомнил, что перемирие должно продлиться дополнительно еще три недели, и сообщил, что лидеры Ливана и Израиля "скорее всего, приедут сюда в это время". Это, по его мнению, станет "историческим событием".

Американский лидер выразил надежду, что режим прекращения огня сохранится.

Лидер "Хезболлы" Наим Касем 27 апреля заявил, что на данный момент движение категорически отвергает прямые переговоры с Израилем и не намерено складывать оружие.

"Мы категорически отвергаем прямые переговоры с Израилем, и те, кто находится у власти, должны понимать, что их действия не принесут пользы ни Ливану, ни им самим", - сказал он.

Ливан и Израиль 17 апреля согласовали десятидневное перемирие. При этом армия Ливана не принимала участие в конфликте с Израилем: боевые действия вело движение "Хезболла". Оно не является участником договоренностей о перемирии. Однако теперь израильские военные и "Хезболла" возобновили удары по позициям друг друга.