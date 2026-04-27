В ЕК заявили, что сроки переговоров с Киевом по первому кластеру о вступлении в ЕС зависят от государств-членов

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Украина, как и Еврокомиссия (ЕК), выполнили необходимые условия для начала переговоров с Киевом о вступлении страны в Евросоюз, дело теперь за государствами-членами ЕС, заявил официальный представитель ЕК Гийом Мерсье.

"Украина сделала всё, что нужно, для открытия переговоров по первому кластеру. Переговоры всегда начинаются с кластера "Основы". Украина продвинулась по ключевым реформам, даже в сложном контексте. Мы наблюдаем значительный прогресс", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Мерсье напомнил, что это было отражено в докладе ЕК о расширении ЕС еще в прошлом году, и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула это на неформальной встрече европейских лидеров на Кипре 23-24 апреля.

"Что касается сроков, с нашей стороны мы сделали всё возможное. Мы направили все документы в Совет ЕС, чтобы государства-члены могли открыть первый кластер. График больше не зависит от нас. Но мы надеемся, что дело быстро продвинется", - объяснил представитель ЕК.

На вопрос, касающийся рассуждений о возможности для Украины некоего особого статуса вступления, Мерсье ответил, что Еврокомиссия по-прежнему придерживается своего принципа о присоединении к ЕС стран-кандидатов на основе их заслуг. Вместе с тем он добавил, что, "учитывая геополитический контекст", государства-члены ведут дискуссии об иных потенциально возможных подходах к этому вопросу. И если они намерены продолжать эти дискуссии, то ЕК готова к ним присоединиться.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил 23 апреля на Кипре, что пора переходить к переговорам о вступлении Украины в ЕС.

"Теперь пришло время смотреть вперед и готовиться к следующему шагу. А следующий шаг - это официальное открытие первых кластеров переговоров по вступлению Украины в Европейский союз", - сказал Кошта журналистам перед началом неформального саммита ЕС.

Переговорный кластер "Основы" охватывает такие вопросы, как верховенство права, работа демократических институтов, реформа государственного управления, борьба с коррупцией, права человека, включая права национальных меньшинств.

В соответствии с обновленной методологией переговоров (с 2020 года), кластер "Основы" открывается первым и закрывается последним. Прогресс по этому кластеру определяет общий темп переговоров о вступлении.