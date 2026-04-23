Глава Евросовета призвал после решения о кредите Киеву переходить к переговорам о вступлении Украины в ЕС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал важными шагами ЕС принятые решения о выделении Киеву кредита в 90 млрд евро и о 20-м пакете санкций против РФ, следующий шаг, по его мнению, - это переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

"Теперь пришло время смотреть вперед и готовиться к следующему шагу. А следующий шаг - это официальное открытие первых кластеров переговоров по вступлению Украины в Европейский союз", - заявил Кошта в четверг перед началом неформальной встречи глав государств и правительств стран ЕС 23-24 апреля, которая проходит на Кипре.