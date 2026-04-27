В Эстонии гражданам РФ без постоянного ВНЖ запретят покупать недвижимость

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Эстонии по поручению правительства подготовило поправки к Закону об ограничении на приобретение недвижимости, согласно которым гражданам РФ и Белоруссии без постоянного вида на жительство будет отказано в праве покупать недвижимость, сообщил в понедельник телерадиовещатель ERR.

"Проектом создается норма полномочий, на основании которой в контексте ограничения приобретения недвижимости будут определяться государства, угрожающие безопасности или общественному порядку Эстонии. Эта норма позволит запретить приобретать недвижимость на территории Эстонии гражданам России и Белоруссии без постоянного вида на жительство, компаниям этих государств, а также юридическим лицам, в которых они являются фактическими бенефициарами", - говорится в сообщении.

Ограничения будут распространяться и на квартирную собственность, которая до сих пор находилась вне сферы применения Закона об ограничении на приобретение недвижимости.

Запрет не будет иметь обратной силы и не будет распространяться на граждан РФ и Белоруссии с постоянным видом на жительство, поскольку их биография проверена государством в достаточной степени, отмечается в пояснительной записке к проекту.

В записке также говорится, что у граждан стран, попавших под запрет, сохранится возможность арендовать или снимать недвижимость, а правительство республики может по значимой для государства причине или из гуманитарных соображений выдать разрешение на приобретение недвижимости.

Поправки должны вступить в силу 1 января 2027 года.

По состоянию на апрель 2025 года в Эстонии среди владельцев недвижимости было 36 952 гражданина РФ и 896 граждан Белоруссии.

По данным на 9 января 2026 года в Эстонии проживают 7797 граждан России с временным ВНЖ и 70 237 - с постоянным ВНЖ, а также 1476 граждан Белоруссии с временным ВНЖ и 1190 - с постоянным.

