Поиск

Иран предложил США открыть Ормузский пролив перед обсуждением ядерной программы

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Иран предлагает США открыть Ормузский пролив и положить конец конфликту, отложив ядерные переговоры на более поздний этап, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно им, новое предложение, переданное Тегераном США через пакистанских посредников, в первую очередь направлено на урегулирование кризиса вокруг пролива и блокады со стороны США. Оно предполагает, что переговоры по ядерной программе начнутся только на более позднем этапе, после открытия Ормузского пролива и снятия блокады.

Портал отмечает, что Белый дом получил это предложение, но не ясно, готовы ли США его рассмотреть.

В свою очередь один из источников сообщил, что в минувшие выходные глава МИД Ирана Аббас Аракчи дал понять пакистанским, египетским, турецким и катарским посредникам, что в иранском руководстве нет единого мнения о том, как реагировать на требования США.

Между тем, по данным собеседников Axios, ожидается, что в понедельник президент США Дональд Трамп проведет оперативное совещание по Ирану со своей командой по национальной безопасности и внешней политике.

По словам источников, команда Трампа обсудит тупиковую ситуацию на переговорах и возможные дальнейшие шаги.

В воскресенье в интервью Fox News президент США дал понять, что хочет продолжить морскую блокаду, которая перекрывает экспорт иранской нефти, надеясь, что это заставит Тегеран уступить.

"Когда у вас в системе течет огромное количество нефти. (...) Если по какой-либо причине эта линия будет закрыта, потому что вы не сможете погрузить ее в контейнеры или на суда. (...) Что происходит? Линия взрывается изнутри(...). Они говорят, что у них есть всего около трех дней, прежде чем это произойдет", - заявил Трамп.

Хроника 28 февраля – 27 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

