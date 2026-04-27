CENTCOM сообщает о готовности войск США на Ближнем Востоке к действию

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы на Ближнем Востоке находятся в полной готовности, заявило в понедельник Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Американские силы на всем Ближнем Востоке остаются сосредоточенными и готовыми на фоне зашедших в тупик переговоров о прекращении огня", - говорится в сообщении.

По данным CENTCOM, в настоящее время в непосредственной близи от Ирана сосредоточена группировка ВМС США в составе двух авианосцев, на каждом из которых базируется по 48 боевых истребителей, и более 20 боевых кораблей, в том числе трех больших десантных кораблей с морской пехотой на борту. Американские эсминцы оснащены крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

В Красном море на боевом дежурстве также находится авианосная ударная группа в составе авианосца и трех ракетных эсминцев.

Кроме того, в настоящее время американская группировка тактической авиации, размещенная на авиабазах на Ближнем Востоке, насчитывает более 200 боевых самолетов.

На авиабазе Фэрфорд в Великобритании размещены 23 стратегических бомбардировщика ВВС США, в том числе 15 самолетов B-1B Lancer и восемь B-52H Stratofortress, которые в ходе американской военной операции принимали активное участие в нанесении ударов по важнейшим целям в Иране.