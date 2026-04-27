Израильский политик предложил оппозиции объединить усилия перед выборами

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Лидер партии "Яшар" Гади Айзенкот предложил почти всем лидерам израильских оппозиционных партий провести встречу, чтобы обеспечить "сионистское" большинство на выборах в октябре, сообщает в понедельник The Times of Israel.

Айзенкот, в частности, направил приглашения бывшему премьеру страны Нафтали Беннету и оппозиционеру Яиру Лапиду, которые в воскресенье объявили об объединении своих партий в союз "Вместе", чтобы противостоять на выборах действующему премьеру Биньямину Нетаньяху и его партии "Ликуд". Отмечалось, что Беннет пригласил в союз и Айзенкота, однако не сообщается, согласился ли тот.

"Спустя 30 лет пришло время попрощаться с Нетаньяху и начать новую главу для Израиля", - заявил Беннет на пресс-конференции в воскресенье. Он отметил, что возглавит новую партию.

Также Айзенкот пригласил на встречу других лидеров партий, например, Авигдора Либермана, возглавляющего партию "Наш дом Израиль", и Яира Голана, возглавляющего "Ха-Демократим".

При этом приглашение не получил лидер партии "Кахоль Лаван Хосен ле-Исраэль" Бени Ганц. Издание напоминает, что после ухудшения отношений между Ганцем и Айзенкотом второй покинул их партию и создал собственную - "Яшар". Также Айзенкот не позвал партии "Хадаш-Тааль" и "Объединенный арабский список", представляющие преимущественно арабское население страны.

The Guardian пишет, что, по данным опросов, союз "Вместе" и "Яшара", тем более при поддержке других партий, может стать крупнейшим в израильском парламенте. При этом The Times of Israel подчеркивает, что неясно, сможет ли оппозиция набрать большинство голосов без поддержки арабских партий.

Выборы в Израиле пройдут 27 октября 2026 года.

Израиль
