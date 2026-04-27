Поиск

Военные США нанесли удар по очередному судну, подозреваемому в перевозке наркотиков

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Американские военные нанесли удар по судну, которое, по версии разведки США, перевозило наркотики в восточной части Тихого океана, сообщило Южное командование ВС США (SOUTHCOM).

"Оперативная группа Southern Spear ("Южное копье") нанесла удар по судну, которое эксплуатировалось террористической организацией. По данным разведки, оно направлялось по известному маршруту наркотрафика на востоке Тихого океана (...) В ходе операции трое наркотеррористов были убиты", - говорится в сообщении.

С сентября прошлого года США нанесли 55 ударов по предполагаемым судам наркоторговцев в Карибском море и в восточной части Тихого океана, на которых, по утверждению американской разведки, перевозились наркотики. В результате ударов были убиты 185 человек.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Турции для российских туристов заработала оплата по СБП

Аракчи верит в укрепление отношений России и Ирана

Путин сообщил, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана

Brent торгуется у $106,5 за баррель

Лоукостеры просят у властей США $2,5 млрд в связи с ростом цен на топливо

Brent подорожала до $107,4 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 апреля

Иран предложил США открыть Ормузский пролив перед обсуждением ядерной программы

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Хоккайдо в Японии
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1935 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9147 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов