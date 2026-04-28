США ввели санкции против "тайных банковских сетей" Ирана

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Власти США ввели ограничительные меры в отношении 35 юридических и физических лиц, связанных с Ираном и его системой финансов, сообщает во вторник Госдепартамент.

"Сегодня США принимают меры в отношении 35 юрлиц и людей, которые управляют скрытой иранской финансовой системой", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

По его данным, речь идет о "тайных банковских сетях, которые позволяют проводить переводы десятков миллиардов долларов, чтобы обходить санкции". В Госдепе утверждают, что подобные действия иранской стороны позволяют финансировать вооруженные силы, Корпус стражей Исламской революции, а также - "получать нелегальный доступ к международным финансовым системам для получения денег за незаконную торговлю нефти, покупать ключевые компоненты для ракет и другого вооружения, спонсировать проиранские группировки на Ближнем Востоке".

В санкционном списке, опубликованном Минфином США, фигурируют компании не только из Ирана, но, в частности, и из Китая.

