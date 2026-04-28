В Южном Судане разбился пассажирский самолет, погибли 14 человек

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Южном Судане разбился пассажирский самолет Cessna 208 Caravan авиакомпании CityLink Aviation, погибли 14 человек, сообщила Al Jazeera со ссылкой на управление гражданской авиации страны.

Самолёт выполнял внутренний рейс из города Йеи в Джубу. По данным авиационных властей, связь с экипажем была потеряна примерно через 30 минут после вылета.

Воздушное судно рухнуло на землю в районе Лури, примерно в 20 км к юго‑западу от Джубы. На борту находились 13 пассажиров и пилот - 12 граждан Южного Судана и двое кенийцев. Все они погибли.

Предварительные выводы указывают на то, что причиной катастрофы могли стать неблагоприятные погодные условия, в частности, низкая видимость.

К месту падения направлены спасательные и следственные группы. Ведутся поисковые и идентификационные работы.