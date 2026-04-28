Поиск

Спецслужбы Белоруссии и Польши провели обмен задержанными

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Обмен задержанными по формуле "пять на пять" провели на границе Белоруссии и Польши, сообщило госагентство БелТА во вторник.

"В результате операции десять граждан разных стран освобождены и получили возможность воссоединиться с семьями", - говорится в сообщении.

По информации агентства, среди освобожденных, в том числе граждане Белоруссии, выполнявшие особо важные задания в интересах национальной безопасности. "Происходящее является кульминацией сложного и длительного переговорного процесса между КГБ Беларуси и Агентством разведки Польши, который осуществлялся по прямому поручению президента Беларуси", - говорится в сообщении.

По словам участников обмена, переговоры начались в сентябре 2025 года. "Отправной точкой к их организации послужило обращение к президенту Беларуси отдельных лидеров дружественных нам стран. Главой государства были отданы соответствующие поручения Комитету госбезопасности. Александр Лукашенко лично участвовал в обсуждении деталей обмена в ходе двусторонних контактов с нашими союзниками", - информирует БелТА.

Отмечается, что в период закрытых переговоров между КГБ Белоруссии и Агентством разведки Польши возникла необходимость включить в процесс спецслужбы других стран. В конечном итоге в нем участвовали спецорганы семи государств.

Согласно сообщению, "с учетом личной просьбы к президенту Беларуси матери Андрея Почобута, отбывающего наказание за совершение ряда особо тяжких преступлений, и Анжелики Борис (экс-председатель Союза поляков Белоруссии - ИФ) глава государства поручил КГБ включить осужденного в этот обменный процесс".

Журналист, активист Союза поляков Почобут был приговорен в Белоруссии к 8 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии усиленного режима. Его признали виновным в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии (ст. 361 УК) и в разжигании вражды (ч. 3 ст. 130 УК). Журналист находился под стражей с 25 марта 2021 года.

Среди освобожденных оказались граждане России, также сообщило госагентство БелТА.

"28 апреля Комитет государственной безопасности Беларуси и Агентство внешней разведки Польши провели обмен пяти лиц, осужденных в Республике Беларусь и Российской Федерации за шпионаж, на пятерых граждан, задержанных на территории различных стран ЕС и других государств. Среди возвращенных на родину - граждане Беларуси, России и других стран СНГ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всем освобожденным оказана необходимая первичная медицинская и бытовая помощь.

"Комитет государственной безопасности Беларуси выражает благодарность и отмечает особый вклад ФСБ России в реализацию мероприятий, высокий уровень взаимодействия с руководством и личным составом российской спецслужбы при решении наиболее сложных вопросов, возникавших в ходе подготовки операции, благодаря чему удалось достичь положительного результата", - сказано в сообщении.

Александр Лукашенко Белоруссия Польша
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

