Китай ужесточил ограничения на экспорт топлива

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Китайские нефтепереработчики начали отменять согласованные экспортные поставки топливных нефтепродуктов, включая бензин и дизельное топливо, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

На прошлой неделе власти Китая на фоне конфликта на Ближнем Востоке попросили крупнейшие нефтеперерабатывающие компании страны воздержаться от заключения экспортных контрактов и обсудить с контрагентами отмену уже согласованных поставок. Эти рекомендации рассматривались как необязательные к исполнению и допускающие некоторые мартовские отгрузки, отмечает агентство.

Теперь же нефтепереработчикам предписали приостановить весь экспорт светлых нефтепродуктов, которые еще не прошли таможню, говорят источники. Грузы, которые не прошли ее по состоянию на среду, отправить уже нельзя.

Китайская нефтеперерабатывающая промышленность в основном работает на внутренний рынок, для балансировки которого действует система квот на экспорт топливных нефтепродуктов. Первая партия выданных квот на 2026 год составила 19 млн тонн, почти не изменившись по сравнению с предыдущим годом.