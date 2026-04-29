В результате американской блокады в иранском порту Чах-Бахар скопилось более 20 судов

В результате американской блокады в иранском порту Чах-Бахар скопилось более 20 судов
Фото: Mario Tama/Getty Images

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В условиях американской военной блокады в иранском порту Чах-Бахар, расположенном на побережье Оманского залива, скопилось более 20 торговых судов, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Операция Израиля и США против Ирана

По его данным, суда с грузом нефти из-за действий ВМС США по блокированию иранских портов не могут выйти в море. До начала военной операции против Ирана в порту Чах-Бахар обычно под погрузкой стояло не более пяти судов, отметили в командовании.

Во вторник в CENTCOM сообщили, что корабли и вертолеты ВМС США с начала американской морской блокады перехватили уже 39 связанных с Ираном торговых судов, которые выходили или направлялись в иранские порты.

"На данный момент 39 судов были перенаправлены для обеспечения соблюдения блокады", - указывалось в сообщении.

Хроника 28 февраля – 29 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран ВМС США Оман Оманский залив
В результате американской блокады в иранском порту Чах-Бахар скопилось более 20 судов

 В результате американской блокады в иранском порту Чах-Бахар скопилось более 20 судов

