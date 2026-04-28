США освободили судно в Аравийском море после выяснения, что оно не идет в Иран

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - ВМС США провели операцию по "временному захвату" в Аравийском море торгового судна M/V Blue Star III, которое могло следовать в иранский порт, сообщило во вторник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

По данным командования, на борт высадилась досмотровая группа американских морских пехотинцев. После всех проверок судно было отпущено.

"Американские силы отпустили судно после проведения обыска и подтверждения того, что маршрут судна не будет включать заход в иранский порт", - говорится в сообщении CENTCOM.

Как сообщил на минувшей неделе на брифинге в Пентагоне председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, ранее в рамках американской блокады иранских портов ВМС США захватили по меньшей мере три судна - контейнеровоз Touska и танкеры Tifani и Majestic X, которые остаются под стражей США.

Хроника 28 февраля – 28 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
