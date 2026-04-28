Итальянская Eni договорилась о возобновлении добычи нефти в Венесуэле

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Глава итальянской Eni Клаудио Дескальци рассказал исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес о текущей деятельности компании и о будущих перспективах и возможностях, сообщила компания.

Встреча прошла в присутствии министра углеводородов Венесуэлы Паулы Хенао и главы госкомпании PDVSA Гектора Обрегона.

Eni подписала программное соглашение с министерством углеводородов и PDVSA о возобновлении нефтедобычи, в частности, месторождения Хунин-5 (PDVSA владеет 60%, Eni - 40%), расположенного в поясе Ориноко месторождения тяжелой нефти с запасами в 35 млрд баррелей.

Eni отмечает, что также является участником проектов по добыче газа в Венесуэле. В частности, Eni работает на месторождении Perla в рамках лицензии Cardón IV, крупнейшего морского газового месторождения, открытого в Латинской Америке, через компанию Cardón IV (Eni владеет 50%, испанская Repsol - еще 50%). Недавно Cardón IV подписала Соглашение об устойчивом развитии, целью которого является устойчивое продолжение и возобновление добычи на месторождении Perla, увеличение объемов, предназначенных для внутреннего рынка, и создание возможностей для будущего экспорта.

Eni также владеет долей в совместном предприятии PetroSucre (PDVSA - 74%, Eni - 26%), которое разрабатывает морское месторождение Corocoro, и долей в Supermetanol, нефтехимической компании, занимающейся производством метанола.

Eni присутствует в Венесуэле с 1998 года. Ей принадлежат шесть лицензий на добычу полезных ископаемых в стране, расположенных на шельфе в Венесуэльском заливе и заливе Пария, а также на суше в регионе Ориноко. В 2025 году добыча углеводородов компанией Eni в стране составила 64 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, в основном на газовом месторождении Perla, что составляет приблизительно 35% от общего потребления газа в стране.