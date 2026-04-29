Космический корабль Cargo Dragon в середине мая отправится к МКС

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - NASA планирует запустить очередной многоразовый грузовой корабль Cargo Dragon к Международной космической станции (МКС) 13 мая, сообщает специализированный сайт Next Spaceflight.

В рамках миссии CRS-34 корабль компании SpaceX доставит на станцию около 2,3 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

Запуск корабля проводится в рамках контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в океане.

С октября 2012 года по август 2025 года компания SpaceX осуществила 33 пуска грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.