В Европе за год задержаны 280 подозреваемых в оказании в интернете криминальных услуг

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Европе за год 280 человек были задержаны в ходе международной полицейской операции GRIMM по борьбе с предоставлением в социальных сетях криминальных услуг, сообщает шведский вещатель SVT.

Операция GRIMM проводится уже год, это совместный проект Европола и десяти европейских стран, ее координирует Швеция. Операция направлена против развития феномена, известного как "насилие как услуга", то есть интернет-вербовки в банды и координации насильственных преступлений. "Насилие как услуга" (violence as a service) - явление, связанное с оказанием криминальных услуг, предлагаемых преступными сообществами через социальные сети.

Около 120-130 из подозреваемых, сообщает SVT, совершили преступления в Швеции. Задержаны даже дети в возрасте до 12 лет, самым младшим из них 10 лет.

В течение первых шести месяцев операции были задержаны 193 человека, в том числе шесть так называемых "высокоприоритетных лиц". За год - 280 человек, в том числе граждане Швеции, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Нидерландов, Норвегии и Испании.

Европол Швеция Европа
Израиль объявил о санкциях против инициативы "Глобальная флотилия Сумуд" по поставке грузов в сектор Газа

 Израиль объявил о санкциях против инициативы "Глобальная флотилия Сумуд" по поставке грузов в сектор Газа

Рубио обвинил Кубу в предоставлении территории разведкам стран-противников США

 Рубио обвинил Кубу в предоставлении территории разведкам стран-противников США

Нефть Brent подорожала до $111,51 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 29 апреля

Уолл-стрит закрылась в минусе во вторник

 Уолл-стрит закрылась в минусе во вторник

Демократы в Конгрессе США могут подать иск против Трампа из-за ситуации с Ираном

 Демократы в Конгрессе США могут подать иск против Трампа из-за ситуации с Ираном

WSJ сообщила о поручении Трампа готовиться к затяжной блокаде Ирана

Госдеп готовит памятные паспорта с изображением Трампа к 250-летию США

 Госдеп готовит памятные паспорта с изображением Трампа к 250-летию США

В Минобороны Ирана заявили, что США больше не могут диктовать Тегерану условия

В результате американской блокады в иранском порту Чах-Бахар скопилось более 20 судов

 В результате американской блокады в иранском порту Чах-Бахар скопилось более 20 судов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9174 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1956 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов