В Европе за год задержаны 280 подозреваемых в оказании в интернете криминальных услуг

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Европе за год 280 человек были задержаны в ходе международной полицейской операции GRIMM по борьбе с предоставлением в социальных сетях криминальных услуг, сообщает шведский вещатель SVT.

Операция GRIMM проводится уже год, это совместный проект Европола и десяти европейских стран, ее координирует Швеция. Операция направлена против развития феномена, известного как "насилие как услуга", то есть интернет-вербовки в банды и координации насильственных преступлений. "Насилие как услуга" (violence as a service) - явление, связанное с оказанием криминальных услуг, предлагаемых преступными сообществами через социальные сети.

Около 120-130 из подозреваемых, сообщает SVT, совершили преступления в Швеции. Задержаны даже дети в возрасте до 12 лет, самым младшим из них 10 лет.

В течение первых шести месяцев операции были задержаны 193 человека, в том числе шесть так называемых "высокоприоритетных лиц". За год - 280 человек, в том числе граждане Швеции, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Нидерландов, Норвегии и Испании.