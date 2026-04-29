Госдеп готовит памятные паспорта с изображением Трампа к 250-летию США

Госдеп готовит памятные паспорта с изображением Трампа к 250-летию США
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Госдепартамент США сообщил о подготовке ограниченного выпуска памятных паспортов к 250-летию страны, в которых впервые будет использовано изображение действующего президента Дональда Трампа. Он станет первым из ныне живущих американских лидеров, чьё лицо появится в этом документе, пишет AP.

Концепция специального паспорта обсуждалась несколько месяцев и была утверждена в понедельник вечером. Тираж составит от 25 тыс. до 30 тыс. экземпляров. Памятные паспорта будут доступны заявителям, оформляющим документы лично в паспортном офисе Вашингтона с 4 июля. Желающие получить стандартный паспорт смогут оформить его онлайн или в других офисах.

Пресс‑секретарь Госдепа Томми Пиготт сообщил, что серия будет иметь индивидуальный дизайн при сохранении всех стандартных элементов защиты. Внутри памятного паспорта разместят изображение президента поверх золотой подписи, а на обложке крупным золотым шрифтом будут указаны название страны и слово "Паспорт". На задней стороне предусмотрено изображение американского флага с золотистым ламинатом и числом 250.

Как отмечает AP, в современных американских паспортах уже присутствуют изображения Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна, а также символические объекты - Статуя Свободы, Колокол Свободы и Зал Независимости.

В марте Министерство финансов США объявило о планах разместить подпись Дональда Трампа на долларовых банкнотах в рамках подготовки к празднованию 250‑летия независимости США. Министр финансов Скотт Бессент заявлял, что "нет более мощного способа отметить исторические достижения великой страны", чем выпуск банкнот с именем президента.

