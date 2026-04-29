Демократы в Конгрессе США могут подать иск против Трампа из-за ситуации с Ираном

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Демократы в Конгрессе США рассматривают возможность подачи судебного иска против президента Дональда Трампа, если он продолжит конфликт в Иране без получения разрешения законодателей после 1 мая, сообщает журнал Time со ссылкой на осведомленные источники.

"Необходимо рассмотреть возможность судебного иска", - заявил изданию сенатор Ричард Блюменталь.

С ним согласен и член палаты представителей Тед Лью: "Я полностью поддерживаю судебный процесс. Я считаю, что у нас были бы очень веские аргументы, которые мы могли бы отстаивать".

Между тем сенатор Адам Шифф заявил, что планирует провести еще одно голосование по резолюции о военных полномочиях в конце этой недели.

"Республиканцы, которые говорили, что эта тема важна для них, получат возможность продемонстрировать это при голосовании по резолюции", - сказал он изданию.

Шифф добавил: "Верховный суд очень избирательно относится к предоставлению Конгрессу поддержки в любых судебных разбирательствах. Это не та стратегия, на которую я бы хотел положиться".

По словам собеседников издания, обсуждения подачи иска против Трампа пока находятся на начальном этапе, но могут активизироваться в ближайшее время, если президент США продолжит военную операцию в отношении Ирана после того, как 1 мая истечет 60-дневный срок.

Издание напоминает, что, согласно закону о военных полномочиях 1973 года, президенты должны прекратить военные операции по истечении 60 дней, если Конгресс не проголосует за объявление войны или не примет закон, разрешающий применение силы. Закон допускает однократное продление на 30 дней, но только в том случае, если президент письменно подтвердит Конгрессу, что для обеспечения безопасного вывода американских войск необходимо дополнительное время. До сих пор Конгресс не одобрил никаких разрешений на применение военной силы, связанной с Ираном, и Белый дом публично не давал понять, что планирует получить разрешение от Конгресса.

США начали наносить удары по Ирану 28 февраля, Таким образом срок в 60 дней будет достигнут 29 апреля. Однако, журнал уточняет, что у Трампа есть время до 1 мая, чтобы получить одобрение Конгресса на продолжение операций в Иране, поскольку он официально уведомил законодателей о нанесении ударов 2 марта.