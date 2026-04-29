Трамп обсудил с лидерами энергетических компаний последствия войны в Иране

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп провел встречу с руководителями нефтегазовых компаний, чтобы обсудить последствия войны с Ираном для энергетики, сообщил Axios.

По словам неназванного источника Axios, на встрече присутствовали глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, министр финансов Скотт Бессент и спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Представитель Chevron подтвердила участие во встрече гендиректора компании Майка Уирта.

"Президент регулярно встречается с руководителями энергетических компаний, чтобы получить их оценку ситуации на внутренних и международных энергетических рынках, - сказал изданию Axios неназванный представитель Белого дома. - Обсуждались внутренняя добыча, прогресс в Венесуэле, фьючерсы на нефть, природный газ и перевозки".

Встреча состоялась в то время, когда из-за закрытия Ормузского пролива произошел беспрецедентный сбой поставок энергоносителей на Ближнем Востоке. Кроме того, накануне ОАЭ заявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+, что спровоцировало очередной рост цен на нефть.

Axios отмечает, что в настоящее время Трамп и представители республиканцев в Конгрессе "готовятся к политическим последствиям высоких цен на бензин в США, которые привязаны к ценам на нефть, формирующимся на глобальных рынках".

Chevron Иран Дональд Трамп США ОПЕК ОАЭ Майк Уирт
