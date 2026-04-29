Глава Пентагона назвал цель начала войны с Ираном

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты начали военную операцию против Ирана, чтобы заставить Тегеран отказаться от своей ядерной программы, заявил комитете Палаты представителей Конгресса по вооруженным силам глава Пентагона Пит Хегсет.

"Иран не отказался от своих ядерных амбиций, поэтому США предприняли действия на стороне Израиля", - сказал он.

Отвечая на вопрос конгрессменов, исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст сообщил, что военная операция против Ирана обошлась Соединенным Штатам в $25 млрд.

"На сегодня мы потратили на операцию "Эпическая ярость" примерно $25 млрд", - сказал Херст.

По его словам, большая часть средств была потрачена на боеприпасы.

Это первый случай, когда Министерство войны США публично представило оценку стоимости военной операции.

Хроника 28 февраля – 29 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Пентагон Иран США Джулс Херст Пит Хегсет
Новости по теме

Швеция ужесточила требования для получения гражданства

 Швеция ужесточила требования для получения гражданства

США потратили на военную операцию в Иране $25 млрд

 США потратили на военную операцию в Иране $25 млрд

В ОАЭ ждут возвращения российских туристов в июне

 В ОАЭ ждут возвращения российских туристов в июне

Лондон лишил аккредитации российского дипломата

 Лондон лишил аккредитации российского дипломата

Глава "Росатома" заявил, что ситуация по АЭС "Бушер" проясняется

Brent подорожала почти на 3% до $114,57 за баррель

Астронавт НАСА Бернхем войдет в состав экипажа корабля "Союз МС-30"

Израиль объявил о санкциях против инициативы "Глобальная флотилия Сумуд" по поставке грузов в сектор Газа

 Израиль объявил о санкциях против инициативы "Глобальная флотилия Сумуд" по поставке грузов в сектор Газа

Рубио обвинил Кубу в предоставлении территории разведкам стран-противников США

 Рубио обвинил Кубу в предоставлении территории разведкам стран-противников США

Нефть Brent подорожала до $111,51 за баррель
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1960 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9175 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов