Глава Пентагона назвал цель начала войны с Ираном

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты начали военную операцию против Ирана, чтобы заставить Тегеран отказаться от своей ядерной программы, заявил комитете Палаты представителей Конгресса по вооруженным силам глава Пентагона Пит Хегсет.

"Иран не отказался от своих ядерных амбиций, поэтому США предприняли действия на стороне Израиля", - сказал он.

Отвечая на вопрос конгрессменов, исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст сообщил, что военная операция против Ирана обошлась Соединенным Штатам в $25 млрд.

"На сегодня мы потратили на операцию "Эпическая ярость" примерно $25 млрд", - сказал Херст.

По его словам, большая часть средств была потрачена на боеприпасы.

Это первый случай, когда Министерство войны США публично представило оценку стоимости военной операции.