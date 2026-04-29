МАГАТЭ обсуждало с Россией идею вывоза высокообогащенного урана из Ирана

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - МАГАТЭ вело переговоры с рядом стран, в частности с Россией, о возможности вывоза к ним высокообогащенного урана из Ирана, заявил AP глава агентства Рафаэль Гросси.

Ранее в апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил India Today, что Россия выражала готовность разместить иранский обогащенный уран. "Это было хорошее решение, но его отвергла американская сторона", - сказал он тогда, но заверил, что российская сторона будет готова вернуться к этому варианту, если к нему будет интерес у сторон.

Судьба созданных в Иране запасов обогащенного урана считается одним из наиболее сложных вопросов на переговорах по урегулированию конфликта между Тегераном и Вашингтоном.