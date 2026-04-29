Опрос показал, что половина избирателей в США поддержат на выборах демократов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Половина американских избирателей намерена проголосовать за кандидатов от Демократической партии на промежуточных выборах осенью, свидетельствуют данные опроса Emerson College Polling.

Согласно результатам опроса, опубликованным в среду, кандидатов от Республиканской партии готовы поддержать только 40% потенциальных избирателей. Оставшиеся 10% не смогли определиться с выбором.

Исполнительный директор Emerson College Polling Спенсер Кимбалл отмечает, что демократы получают преимущество за счет трех групп населения. "Сила демократов обусловлена увеличением поддержки со стороны латиноамериканских избирателей, избирателей-женщин и беспартийных избирателей", - поясняет он.

По данным опроса, среди латиноамериканцев 61% предпочитает кандидата-демократа, тогда как 26% - кандидата-республиканца. Среди женщин демократа выбирают 55%, республиканца - 34%, среди неопределившихся кандидатов - 50% предпочитают демократа, 31% - республиканца.

Данные опроса свидетельствуют, что только 40% респондентов одобряют работу Дональда Трампа на посту президента США, тогда как 56% ею недовольны.

56% американцев недовольны тем, как Трамп решает вопросы экономики, 54% - его внешней политикой, 53% - политикой президента в вопросах иммиграции.

53% опрошенных считают военные действия США в Иране неудачными, 35% расценивают их как успешные, а оставшиеся 12% не могут дать им оценку.

Опрос проводился с 24 по 26 апреля, в нем приняли участие 1 тыс. человек.

Промежуточные выборы в США намечены на 3 ноября. Американцам предстоит избрать весь состав Палаты представителей (435 мест) и 35 из 50 сенаторов. Сейчас обе палаты Конгресса США контролируют республиканцы.

Наблюдатели отмечают, что сторонникам Трампа будет непросто отстоять позиции на этих выборах. Как правило, в США партия президента страны проигрывает промежуточные выборы.