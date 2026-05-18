В США 64% населения считают ошибкой начало военной операции против Ирана

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В США 64% населения считают, что Вашингтону не следовало начинать военный конфликт против Тегерана, показал опрос New York Times/Siena poll, проведенный с 11 по 15 мая среди 1507 зарегистрированных избирателей.

Только 30% опрошенных одобряют решение США начать ранее в этом году боевые действия против Ирана, остальные затруднились с ответом.

52% респондентов считают, что США не должны возобновлять боевые действия против Ирана, в случае если Вашингтону не удастся в скором времени заключить соглашение с Тегераном по ядерному вопросу. 37% высказались за возобновление военной операции при таком развитии событий, 11% затруднились ответить.

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа составил 37%. 59% респондентов не одобряют его работу, 4% опрошенных воздержались от ответа.