Хегсет раскритиковал администрацию Байдена за поставку Украине боеприпасов на сотни миллиардов долларов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Пит Хегсет, выступая в среду на слушаниях в комитете Конгресса США по вооруженным силам, раскритиковал администрацию Джо Байдена за поставку Украине боеприпасов на сотни миллиардов долларов "без надлежащего контроля".

"Этого бы никогда не произошло при президенте Дональде Трампе", - подчеркнул он. Хегсет указал, что "теперь Европа платит за вооружение, которое предоставляют США".

Отвечая на вопрос конгрессменов об оказании помощи Украине, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн сообщил, что "большая часть отношений сводится к обмену некоторой информацией".

Генерал указал, что конкретные детали могут быть представлены только на закрытых слушаниях.