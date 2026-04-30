CENTCOM проинформирует Трампа о новых вариантах военных действий против Ирана

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг должен получить доклад от командующего Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Брэда Купера о новых планах возможных военных действий в Иране, сообщает Axios.

"CENTCOM подготовил план короткой и мощной серии ударов по Ирану - вероятно, в том числе по инфраструктурным объектам - в надежде выйти из тупика в переговорах", - сообщили изданию три источника.

Собеседники издания сказали, что другой план, который, как ожидается, будет представлен Трампу, сосредоточен на захвате части Ормузского пролива с целью его повторного открытия для коммерческого судоходства. По словам одного из источников, такая операция может включать в себя использование наземных войск.

Накануне Трамп заявил Axios, что считает морскую блокаду Ирана "несколько более эффективной, чем бомбардировки".

Два источника сообщили Axios, что в настоящее время Трамп рассматривает морскую блокаду как основной рычаг давления, но он готов рассмотреть возможность военных действий, если Иран по-прежнему не пойдет на уступки.

Еще один вариант, который обсуждался в прошлом и может быть затронут на брифинге в четверг, - это операция спецназа по изъятию иранских запасов высокообогащенного урана.

По словам источников, на брифинге в четверг также ожидается присутствие председателя Объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна.

Ранее в четверг агентство Bloomberg сообщало, что CENTCOM направил в Пентагон запрос на размещение на Ближнем Востоке гиперзвуковых ракет Dark Eagle для возможного использования против Ирана.

Это может стать первым случаем, когда США развернут гиперзвуковые ракеты для применения в боевых условиях, указывает Bloomberg, но при этом отмечает, что в случае одобрения запроса США придется развертывать систему, которая еще не принята на вооружение армии.

Хроника 28 февраля – 30 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
