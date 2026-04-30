В Иране заявили, что безопасность Персидского залива должны обеспечивать лишь прибрежные страны

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Безопасность Персидского залива не должна зависеть от воли какой-либо одной страны, ее следует обеспечивать при помощи сотрудничества прибрежных государств, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"Персидский залив не является ареной для навязывания односторонней внешней воли, и безопасность этого стратегического пространства обеспечивается только при сотрудничестве прибрежных стран", - цитирует в четверг "Тасним" послание президента по случаю Национального дня Персидского залива.

По словам Пезешкиана, на США и Израиле "лежит ответственность за любую нестабильность в Персидском заливе".

"Любые попытки установить морскую блокаду и ввести ограничения на морское сообщение противоречат международному праву, идут вразрез с интересами народов региона, а также с миром и глобальной стабильностью и обречены на провал", - подчеркнул Пезешкиан.

ВМС США начали морскую блокаду иранских портов 13 апреля. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что морская блокада Ирана является эффективной и он не намерен снимать ее до тех пор, пока стороны не придут к соглашению по иранской ядерной проблеме.

Также издание The Wall Street Journal со ссылкой на телеграмму Госдепа сообщило, что США предложили другим странам присоединиться к новой международной коалиции, чтобы возобновить беспрепятственный проход судов через Ормузский пролив. Предполагается, что миссия будет запущена совместно Госдепом и Центральным командованием ВС США. Ожидается, что она дополнит другие меры, в том числе возглавляемую Францией и Великобританией инициативу по обеспечению безопасности в Ормузском проливе.

Хроника 28 февраля – 30 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
