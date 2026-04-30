В Евросоюзе назвали беспрецедентным темп роста расходов стран ЕС на оборону

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - США играют важную роль для обороны Европы, но и европейские страны усиливают защиту своей безопасности, заявила Анитта Хиппер, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Соединенные Штаты - важный партнер, который содействует безопасности и обороне Европы. Присутствие американских войск в Европе, учитывая его роль, отвечает также и интересам США. Но мы признаем, что нам необходимо инвестировать в нашу собственную безопасность и оборону. Государства-члены ЕС, которые также являются членами НАТО, увеличивают свои расходы на оборону в беспрецедентном темпе", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Только Германия, по ее данным, израсходует в 2026 году на оборону более 100 млрд евро, а на 2029 год планируется уже около 152 млрд евро.

Хиппер просили прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон рассматривает возможность уменьшения американского военного континента в Германии.

"США изучают вопрос о возможном сокращении воинского контингента в Германии. Решение будет принято в скором времени", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

