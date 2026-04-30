Украина ввела санкции против 16 граждан и 11 организаций Белоруссии

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Украина ввела санкции против 16 граждан и 11 юридических лиц Белоруссии, сообщили украинские СМИ со ссылкой на соответствующий указ Владимира Зеленского.

"Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в отношении: физических лиц согласно приложению; юридических лиц согласно приложению", - говорится в сообщении.

Санкции введены, в частности, против сыновей президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктора и Дмитрия, начальника Генштаба ВС Павла Муравейко, бывшего управделами президента Виктора Шеймана и других граждан.

Также под санкции попали Минский завод гражданской авиации №407, Борисовский завод пластмассовых изделий, Витебский завод электроизмерительных приборов, Кузнечный завод тяжелых штамповок, Минский завод "Термопласт", ОАО "Ольса", ОАО "Радиотехника", Республиканское унитарное производственное предприятие "ИК 9" (действует при исправительной колонии №9), "НефтеХимДиагностика", ООО "Чип и Дип", УП "407 Техникс".

Санкции включают блокировку активов, приостановку лицензий и торговых соглашений, запрет на передачу технологий и интеллектуальной собственности, другие ограничения. В случае физлиц рестрикции предусматривают блокировку активов, запрет на участие в бизнесе и госзакупках, а также на въезд на территорию Украины.