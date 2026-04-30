Трамп не исключил, что может вывести часть войск США из Италии и Испании

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что может рассмотреть идею о сокращении американского военного присутствия в Италии и Испании.

"Возможно, я рассмотрю это, почему бы и нет", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп отметил, что во время иранского кризиса Италия "не помогала" США. А Испания, по мнению американского лидера, "вела себя ужасно".

Днем ранее Трамп заявил, что рассмотрит идею сокращения американского воинского контингента в ФРГ. Это заявление последовало вскоре после того, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал неэффективной тактику США на переговорах с Ираном.

США Дональд Трамп Испания Италия
