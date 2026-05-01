Поиск

Politico сообщило, что в Пентагоне не знали о планах Трампа сократить контингент США в ФРГ

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В Пентагоне не были заранее осведомлены об идеях президента США Дональда Трампа вывести часть американских военных из Германии, сообщает Politico со ссылкой на источники.

"По словам трех военных чиновников, пост Трампа на эту тему в соцсетях стал первым, из которого многие услышали о новой попытке вывести сотни, если не тысячи, американских военных из Германии", - информирует издание.

Оно напоминает, что предыдущие подобные угрозы Трампа, к примеру, в его первый президентский срок в 2020 году, так и не были воплощены в жизнь.

При этом нынешние высказывания Трампа последовали в то время, как генеральный инспектор Бундесвера генерал Карстен Бройер завершил обсуждение с американскими госслужащими в Вашингтоне новой военной стратегии ФРГ. По словам неназванного германского чиновника, слова Трампа вызвали у властей ФРГ удивление.

Одновременно с тем, министр армии США Дэн Дрисколл завершил двухдневный визит на тренировочные полигоны в ФРГ с целью напомнить об американском военном присутствии в этой стране.

Politico напоминает, что в Германии развернуты 35 - 40 тыс. военных США; эта страна является важным транспортным узлом для Европейского командования вооруженных сил США и для Африканского командования Вооруженных сил США.

На этой неделе Трамп заявил, что рассмотрит идею сокращения американского воинского контингента в ФРГ. Это заявление последовало вскоре после того, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал неэффективной тактику США на переговорах с Ираном. Позднее Трамп не исключил возможность сокращения американского военного присутствия в Италии и Испании.

В миреТрамп посоветовал Мерцу заниматься украинским конфликтом и решать проблемы ГерманииЧитать подробнее

Накануне Трамп посоветовал Мерцу сфокусироваться на урегулировании конфликта РФ и Украины и внутренних проблемах Германии, а не мешать другим разбираться с иранской ядерной проблемой. Позже в четверг, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, Трамп вновь раскритиковал Мерца, в очередной раз заявил, что считает правильным решение провести военную операцию против Ирана: по его словам, она была необходима, чтобы воспрепятствовать разработке Тегераном ядерного оружия.

США Пентагон Германия Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

