Квота ОПЕК+ с мая повышается на 82 тыс. б/с

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Общая квота ОПЕК+ на май с учетом обновленных графиков компенсаций со стороны стран, превысивших ранее допустимые уровни, а также за вычетом доли ОАЭ, объявивших о выходе из ОПЕК с 1 мая, составит 34,56 млн баррелей в сутки (б/с), что на 82 тыс. б/с больше плана апреля, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе актуальных данных ОПЕК.

В апреле и мае компенсировать ранее недосокращенные объемы должны только Казахстан и Оман. В апреле Казахстан обязан компенсировать 790 тыс. б/с, в мае - 880 тыс. б/с, Оману в мае требуется дополнительно компенсировать 16 тыс. б/с.

В марте, по данным ОПЕК, страны ОПЕК снизили добычу на 7,7 млн б/с из-за конфликта на Ближнем Востоке, в результате Ирак "обнулил" всю недосокращенную с 2024 года добычу, которую должен был компенсировать до июля 2026 года.

В то же время Казахстан в марте вместо снижения снова нарастил добычу - на 250 тыс. б/с - до 1,7 млн б/с, превысив разрешенный уровень почти в 2 раза.

Пока продолжается ближневосточный конфликт, объемы добычи многих стран Персидского залива остаются сниженными.

В воскресенье, 3 мая, состоится заседание стран ОПЕК+, участвующих в дополнительных добровольных сокращениях (Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Казахстан, Ирак, Кувейт и Оман, до 1 мая участвовали и ОАЭ). По итогам встречи последнее время задним числом корректируются необходимые объемы компенсации ранее недосокращенной добычи.

ОПЕК
