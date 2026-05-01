США не будут снабжать Иран ядерными материалами

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - США в рамках урегулирования конфликта не согласятся снабжать Иран ядерными материалами, предназначенными для использования в мирных целях, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Я бы не одобрил такое. Я ничего им не дам", - сказал он в интервью порталу Newsmax, комментируя сообщения СМИ о том, что американские переговорщики предлагали снабжать Иран подобными материалами в обмен на согласие прекратить работать над ядерной программой.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что его главный приоритет - убедиться в том, что у Тегерана никогда не будет ядерного оружия.