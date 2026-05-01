Поиск

США не будут снабжать Иран ядерными материалами

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - США в рамках урегулирования конфликта не согласятся снабжать Иран ядерными материалами, предназначенными для использования в мирных целях, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Я бы не одобрил такое. Я ничего им не дам", - сказал он в интервью порталу Newsmax, комментируя сообщения СМИ о том, что американские переговорщики предлагали снабжать Иран подобными материалами в обмен на согласие прекратить работать над ядерной программой.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что его главный приоритет - убедиться в том, что у Тегерана никогда не будет ядерного оружия.

Хроника 28 февраля – 01 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ОАЭ с 1 мая выходят из организации ОПЕК и сделки ОПЕК+

Что произошло за день: четверг, 30 апреля

Eurostat спрогнозировал сокращение населения Евросоюза до 2100 года на 11,7%

Американский генерал Кейн заявил о помощи Ирану в войне со стороны России

Brent подешевела до $114,38 за баррель

Оценка Пентагоном трат в $25 млрд на операцию против Ирана не включает восстановление баз США

Новое хранилище для древнего льда начали строить в Антарктиде

Котировки нефти перешли к резкому падению

Сильная засуха обрушилась на КНДР

В ЕС хотят предложить Киеву краткосрочные преференции после отказа быстро принять Украину в союз
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1986 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9192 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 148 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов