Поиск

Трамп заявил, что только узкий круг лиц осведомлен о ходе переговоров с Тегераном

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что никто, кроме него самого и еще нескольких людей, не осведомлен о реальном статусе переговоров с Ираном.

"Никто не знает, что с переговорами, кроме меня и еще пары человек", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, его слова приводит CNN.

В ночь на пятницу американский лидер в интервью порталу Newsmax заявил, что США в рамках урегулирования конфликта не согласятся снабжать Иран ядерными материалами, предназначенными для использования в мирных целях. Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что американские переговорщики предлагали снабжать Иран подобными материалами в обмен на согласие прекратить работать над ядерной программой.

В четверг, по данным Axios, президент должен был заслушать доклад главы Центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэда Купера о новых планах возможных военных действий против Ирана.

Во вторник же The New York Times, ссылаясь на несколько источников, знакомых с ходом обсуждений в ситуационном центре Белого дома, сообщила, что Трамп не примет предложение Ирана, предусматривающее открытие Ормузского пролива, но оставляющее вопрос о ядерной программе Тегерана для последующих переговоров.

Позднее The Wall Street Journal проинформировал, что Трамп считает сохранение длительной морской блокады Ирана менее рискованным вариантом, чем другие, включающие возобновление бомбардировок или выход из конфликта.

В конце прошлой недели Трамп заявил, что поездки на очные переговоры с Ираном отнимают много времени и средств, поэтому он предпочел бы телефонные контакты. Новый раунд очных переговоров представителей Вашингтона и Тегерана, ожидавшийся в минувшие выходные в Исламабаде, не состоялся.

Хроника 28 февраля – 01 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пять человек пострадали при нападении с ножом на школу в США

Трамп подписал закон о финансировании Министерства внутренней безопасности

США потратили около $50 млрд на операцию против Ирана

ОАЭ с 1 мая выходят из организации ОПЕК и сделки ОПЕК+

Крупный пожар произошел на ракетном эсминце ВМС США

Что произошло за день: четверг, 30 апреля

Eurostat спрогнозировал сокращение населения Евросоюза до 2100 года на 11,7%

Американский генерал Кейн заявил о помощи Ирану в войне со стороны России

Brent подешевела до $114,38 за баррель

Оценка Пентагоном трат в $25 млрд на операцию против Ирана не включает восстановление баз США
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9196 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1989 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 148 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов