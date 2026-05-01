Трамп заявил, что только узкий круг лиц осведомлен о ходе переговоров с Тегераном

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что никто, кроме него самого и еще нескольких людей, не осведомлен о реальном статусе переговоров с Ираном.

"Никто не знает, что с переговорами, кроме меня и еще пары человек", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, его слова приводит CNN.

В ночь на пятницу американский лидер в интервью порталу Newsmax заявил, что США в рамках урегулирования конфликта не согласятся снабжать Иран ядерными материалами, предназначенными для использования в мирных целях. Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что американские переговорщики предлагали снабжать Иран подобными материалами в обмен на согласие прекратить работать над ядерной программой.

В четверг, по данным Axios, президент должен был заслушать доклад главы Центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэда Купера о новых планах возможных военных действий против Ирана.

Во вторник же The New York Times, ссылаясь на несколько источников, знакомых с ходом обсуждений в ситуационном центре Белого дома, сообщила, что Трамп не примет предложение Ирана, предусматривающее открытие Ормузского пролива, но оставляющее вопрос о ядерной программе Тегерана для последующих переговоров.

Позднее The Wall Street Journal проинформировал, что Трамп считает сохранение длительной морской блокады Ирана менее рискованным вариантом, чем другие, включающие возобновление бомбардировок или выход из конфликта.

В конце прошлой недели Трамп заявил, что поездки на очные переговоры с Ираном отнимают много времени и средств, поэтому он предпочел бы телефонные контакты. Новый раунд очных переговоров представителей Вашингтона и Тегерана, ожидавшийся в минувшие выходные в Исламабаде, не состоялся.